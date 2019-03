Governo: Toninelli, acquistato auto usata diesel per motivi economici, al lavoro su colonnine ricarica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture dei Trasporti, Danilo Toninelli, scrive su Facebook "ebbene sì, a ottobre dell'anno scorso ho commesso il 'crimine' di acquistare un'auto usata. Alcuni mi chiedono perché abbia preso una auto diesel, mentre come ministero e come governo spingiamo sull'elettrico. La risposta è molto semplice: per ragioni di natura economica. Un'auto usata costava molto di meno di una nuova. Ancora oggi, infatti, continuo a tagliarmi lo stipendio e a condurre la stessa vita che facevo prima di diventare portavoce in Parlamento". Il titolare del Mit quindi sottolinea "siamo oltre la follia" e spiega: "L'auto in famiglia la usiamo principalmente per lunghi viaggi, e oggi in Italia purtroppo non ci sono abbastanza colonnine di autoricarica per l'elettrico. Due problemi che so che mi accomunano a milioni di famiglie italiane. Per questo come governo stiamo spingendo sul pedale dell'acceleratore dei piani di installazione delle colonnine di ricarica e abbiamo introdotto incentivi economici per l'acquisto di auto elettriche". (segue) (Rin)