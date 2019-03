Governo: Toninelli, acquistato auto usata diesel per motivi economici, al lavoro su colonnine ricarica (2)

- E ancora, in un post scriptum, Toninelli conclude: "La mia auto 'nuova' non sarebbe stata comunque soggetta al 'malus' in quanto ha emissioni ben al di sotto della soglia limite. Inoltre, come detto, è una usata a km zero immatricolata a metà 2018. Chiunque, non solo il sottoscritto, oggi comprasse un'auto usata non pagherebbe alcun malus". (Rin)