Municipio Roma III: Zocchi-Giorgio, nuovo centro antiviolenza valorizza rete a difesa donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo accolto con favore la presenza odierna nel nostro municipio della sindaca Virginia Raggi, che ringraziamo, per la visita al centro antiviolenza che apriremo con i fondi che ha stanziato la Regione Lazio per tutti i comuni del territorio regionale". Lo dichiarano in una nota Matteo Zocchi, capogruppo della Lista civica "Caudo presidente", e Christian Giorgio, capogruppo del Partito democratico in Municipio III. "Il centro - proseguono Zocchi e Giorgio - arricchirà la rete del nostro territorio a difesa delle donne in difficoltà, lo farà cercando di creare le migliori condizioni affinché ogni vittima di violenza torni alla vita normale libera da ogni imposizione fisica o verbale. Poter tornare a esercitare il diritto ad autodeterminarsi e a decidere in piena libertà della propria situazione è la conditio sine qua non di ogni cittadina del nostro municipio". (Com)