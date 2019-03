Roma: Baglio-Piccolo (Pd), su Multiservizi incompetenza cela altri interessi?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Multiservizi incapacità o volontà? Questa è la domanda che ci poniamo dopo tre anni di percorsi amministrativi scelti dalla Raggi e dalla sua giunta sulla procedura della gara a doppio oggetto per le pulizie degli Uffici e delle scuole comunali. In poche parole tutto da rifare. La Raggi con una determina dirigenziale ha escluso la Multiservizi, società partecipata da Ama per il 51 per cento, dal terzo bando, preparato a loro dire proprio per salvare le sorti della società e dei lavoratori. Quindi dopo tre anni e due bocciature del Tar gli M5s si sono svegliati e si sono accorti che in caso di vittoria della Multiservizi-Rekeep la quota di capitale a rischio di Roma Capitale arriverebbe al 73,5 per cento. La vicenda continua a mettere in agitazione le migliaia di lavoratori della società che da tre anni tremano per il loro futuro lavorativo. Quegli stessi lavoratori che in campagna elettorale la Raggi rassicurava arrivando addirittura a promesse di internalizzazione. Quei stessi, che dopo averne carpito i voti, sono stati cacciati dall'aula Giulio Cesare durante una seduta che trattava il destino della loro società. L'incompetenza e l'incapacità di questa Giunta l'abbiamo più volte denunciata, ma oggi, dopo le verità che leggiamo su Ama, non possiamo che domandarci quali interessi si nascondono dietro la vicenda". Così in una nota le consigliere capitoline Valeria Baglio e Ilaria Piccolo del Partito Democratico. (Com)