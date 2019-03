Monza: Comune riapre sottopasso ferroviario di via Toniolo

- Dopo un mese esatto dalla chiusura riaprirà oggi alle 17.00, in entrambe le direzioni di marcia, il sottopasso ferroviario di via Toniolo a Monza. Lo comunica in nota il Comune. La riapertura arriva al termine dei lavori di consolidamento effettuati da Rfi del tunnel che collega il quartiere di San Giuseppe con San Rocco. Il Comune sospende, pertanto, il piano di viabilità alternativa messo in campo per fronteggiare i 30 giorni chiusura e che aveva previsto il dirottamento del traffico di attraversamento in via Borgazzi, via Aquileia e via Monte Santo.(Rem)