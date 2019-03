Terrorismo: Conte, a maggio Conferenza internazionale delle intelligence

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all'inaugurazione dell’Anno accademico della Scuola del Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica, ha affermato: "Dobbiamo saperci orientare in uno spazio, quello cibernetico, dove è molto difficile non dico riprodurre, ma anche solo teorizzare, meccanismi collaudati di deterrenza e di attribuzione degli attacchi". Secondo il premier, "soprattutto, serve canalizzare l’impegno là dove più forte è la domanda di sicurezza dei cittadini, là dove le ricadute della nostra azione sono più tangibili per le persone. Per citare un caso emblematico, ci è ben chiaro che a destare un sentimento di incombente pericolo, e grandi apprensioni nella cittadinanza, è la natura rapida, invisibile, mimetica e capillare dei processi di radicalizzazione. Ci è assai chiaro da molto prima che il tema trovasse spazio nel dibattito fra le intelligence europee, tanto che, ad esito di un lavoro che dura da molti mesi - ha annunciato -, siamo pronti ad attuare un’iniziativa efficace ed inedita, cioè una Conferenza internazionale delle intelligence più impegnate sul fenomeno, che si svolgerà a Roma a maggio, e permetterà di favorire lo scambio e l’approfondimento di modalità operative e migliori prassi".(Rin)