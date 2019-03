Colombia: opposizione scende in strada contro veto Duque a legge Giurisdizione speciale per la pace

- I partiti di opposizione colombiani hanno convocato per oggi una manifestazione per protestare contro il veto posto dal presidente Ivan Duque ad alcuni articoli della legge istitutiva della Giurisdizione speciale per la pace (Jep), uno dei pilastri dell'accordo di pace siglato dal governo di Juan Manuel Santos e le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). Lo riferisce l’emittente colombiana “Rcn”, secondo cui alla manifestazione, in programma per le 17 (ora locale) parteciperanno anche varie Ong e movimenti studenteschi. (segue) (Mec)