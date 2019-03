Scala: sindaco Sala, Cda non ritiene che con Arabia Saudita non si debba parlare

- L’Arabia Saudita resta un Paese con cui dialogare. Lo ha spiegato chiaramente il presidente del Cda della Scala e sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nella conferenza stampa convocata al termine della riunione del consiglio del Piermarini. “Il Cda della Scala non reputa che l’Arabia Saudita non sia un paese con cui non si debba parlare. La Scala ha sempre parlato con tutti. Se qualcuno ritiene che con i sauditi non si debba parlare, questo non è il Cda della Scala. Alcuni politici possono anche ritenerlo, ma se hanno consiglieri nel Cda facciano sì che siano allineati con quello che dicono”, ha spiegato Sala, aggiungendo poco dopo: “O il governo ci dà una blacklist o noi non ci sentiamo nelle condizioni di dire che con i sauditi non si parla”. (Rem)