Alitala: Salvini, Di Maio sta lavorando bene, come su Ilva

- "Bene, Su Alitalia, Di Maio sta lavorando bene, come ha fatto su Ilva". Lo ha detto Matteo Salvini, rispondendo, al termine di un incontro avuto oggi a Milano a Palazzo Pirelli con il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana e gli assessori e consiglieri regionali della Lega, a chi gli chiedeva un commento alla notizia che Delta sarebbe pronta a salire al 10 per cento, mettendo da subito a disposizione 100 milioni di euro per finanziarie il nuovo corso di Alitalia. (Rem)