Speciale energia: Fallico (Banca Intesa), continuano consultazioni con Gazprom su Nord Stream 2

- Il gruppo bancario italiano Intesa sta continuando le consultazioni con la compagnia energetica russa Gazprom in merito ad un’eventuale partecipazione nel finanziamento del progetto per il gasdotto Nord Stream 2. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, a cui il presidente di Banca Intesa Russia, Antonio Fallico, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della conferenza “Connecting Eurasia: From the Atlantic to the Pacific Ocean” attualmente in corso a Bruxelles. “A oggi non vi è alcun divieto. Qualora dovesse presentarsi una qualsiasi interferenza, provvederemo a fare le valutazioni necessarie”, ha detto Fallico. “Le nostre relazioni con Gazprom sono a tutto campo: non abbiamo nemmeno discusso l’eventualità di un annullamento del progetto”, ha aggiunto il presidente di Banca Intesa Russia. La costruzione del gasdotto Nord Stream 2 è iniziata in Germania lo scorso maggio. L'accordo sul finanziamento del progetto è stato firmato con Engie (Francia), Omv (Austria), Royal Dutch Shell (Regno Unito-Paesi Bassi), Uniper e Wintershall (Germania). Se completato, il gasdotto Nord Stream 2 fornirà circa 55 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno dalla Russia alla Germania passando sotto il Mar Baltico, aggirando i paesi di Visegrad (Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria–V4), gli Stati baltici e l'Ucraina, che dunque contestano il progetto. Attualmente sono attesi i permessi concessi alla costruzione dell'infrastruttura da parte dei paesi interessati al transito, fra cui quelli della Scandinavia. (Res)