Speciale energia: Egitto, saudita Acwa pronta a investire 3 miliardi di dollari settore elettrico

- La saudita Acwa Power ha annunciato l’intenzione di investire fino a 3 miliardi di dollari in progetti per la generazione di elettricità in Egitto nel 2019. Secondo quanto riferisce il sito economico egiziano “Almal News”. La somma verrà stanziata per sostenere investimenti nell’Alto Egitto (nel sud del paese), in particolare nei governatorati di Luxor e Assuan. Acwa Power collaborerà inoltre con la Hassan Allam Holding Company per stabilire una centrale elettrica da 2.300 megawatt a Luxor con investimenti per 2,3 miliardi di dollari. Acwa Power vanta partecipazioni in aziende e progetti in 12 paesi nella regione del Medio Oriente e Nord Africa (Mena), nel Corno d’Africa e nel Sud est asiatico per un totale di 32 miliardi di dollari. (Res)