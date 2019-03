Speciale energia: Tunisia, dal 23 al 25 marzo sciopero cantiere giacimento gas Nawara

- L'Unione regionale del lavoro (Urt) di Tataouine ha indetto uno sciopero di tre giorni nel giacimento di gas di Nawara, nel sud del paese, dal 23 al 25 marzo prossimo. Lo sciopero sarà confermato se i salari dei lavoratori non verranno pagati entro la fine di questa settimana, ha spiegato l'Urt. Il sindacato ha messo in guardia la Tunisia Petroleum Research and Exploitation Company e il suo partner austriaco Omv dalle conseguenze per eventuali ritardi nella realizzazione di questo progetto strategico che contribuirà a ridurre il deficit energetico nel paese e dai rischi di costi aggiuntivi. (Tut)