Speciale energia: Opec taglia previsioni domanda petrolio per il 2019

- L’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) ha tagliato le previsioni sulla domanda per il greggio prodotto dai paesi del Cartello a 30,46 milioni di barili al giorno, circa 130mila barili in meno rispetto alle previsioni di febbraio. Nel suo rapporto mensile l’Opec ha sottolineato: "La domanda di petrolio dovrebbe crescere ad un ritmo moderato nel 2019, ed è ancora ben al di sotto della forte crescita dell’offerta petrolifera dei paesi non Opec per l’anno in corso”. Secondo il rapporto, tale situazione conferma la necessità di una “responsabilità condivisa di tutti i paesi produttori per evitare nuovi squilibri e continuare a sostenere la stabilità del mercato petrolifero nel 2019”. (Res)