Speciale energia: Intesa Sanpaolo smentisce contatti per finanziamento relativo a Nord Stream 2

- In riferimento a notizie circolate su agenzie di stampa, un portavoce di Intesa Sanpaolo precisa che il gruppo non ha avuto alcun contatto in merito ad un ipotetico finanziamento relativo al progetto Nord Stream 2. Lo rende noto la stessa Intesa Sanpaolo. (Com)