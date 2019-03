Speciale energia: Libano-Israele, disputa marittima al centro del colloquio tra Berri e Pompeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I temi della disputa marittima tra Israele e Libano e delle risorse energetiche libanesi sarà al centro dei colloqui tra il presidente del parlamento di Beirut, Nabih Berri, e il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, atteso nella regione dal 19 al 23 marzo. Lo riferisce la stampa libanese, citando fonti di Ain en Tineh, la residenza di Berri. La fonte precisa che Berri rifiuterà la proposta della cosiddetta “Hoff line” e ribadirà il diritto del Libano di sfruttare le risorse energetiche nel proprio offshore. La “Hoff line” è una proposta lanciata dall’ex inviato statunitense in Libano e Siria, Frederick Hoff, e prevede di assegnare il 60 per cento (circa 550 chilometri quadrati) dell’attuale blocco 9 nell’offshore libanese (esteso circa 880 km quadrati) a Beirut e il 40 per cento a Israele. La questione era stata al centro dei colloqui avvenuti tra l’ex segretario di Stato Usa, Rex Tillerson, e l’inviato Usa David Satterfield e i rappresentanti di Beirut e Gerusalemme a febbraio 2018. (Res)