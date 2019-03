Speciale energia: Usa, dipartimento Stato, ufficiale in visita in Belgio e Germania per affrontare preoccupazioni energetiche

- Il segretario generale aggiunto degli Stati Uniti (Pdas) per le risorse energetiche Kent Logsdon si recherà in Belgio e Germania domenica per un viaggio di una settimana dedicato alla sicurezza energetica nella regione: lo ha reso noto il dipartimento di Stato Usa in un comunicato stampa. "Il vice segretario di Stato aggiunto per le risorse energetiche Kent D. Logsdon si recherà a Bruxelles e Berlino dal 17 al 21 marzo 2019", si legge nel comunicato venerdì. "Durante tutto il suo viaggio, Logsdon metterà in evidenza l'importanza di un mercato energetico globale forte, in crescita, integrato, diversificato e resiliente che promuove la sicurezza energetica transatlantica per gli Stati Uniti, i suoi alleati e i suoi partner". A Bruxelles, Logsdon parteciperà alla riunione del Consiglio Nord Atlantico sulla sicurezza energetica della Nato. A Berlino, Logsdon parteciperà al Dialogo bilaterale sulla sicurezza energetica tra Stati Uniti e Germania e condurrà una serie di incontri bilaterali con i funzionari del governo tedesco, spiega il comunicato. Gli Stati Uniti hanno ripetutamente invitato l'Unione europea e la Germania a rinunciare al gasdotto Nord Stream 2 che dovrebbe portare il gas naturale russo in Germania attraverso il Mar Baltico, evitando l'Ucraina. (Was)