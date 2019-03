Rifiuti: M5s Lombardia su incendio ex cartiera, per controlli e bonifiche è mancata volontà politica

- Il consigliere regionale lombardo del Movimento 5 stelle, Massimo De Rosa, commenta in una nota l'incendio divampato domenica in un ex cartiera dismessa nella periferia Sud di Milano. "La bonifica dell'area, di cui peraltro alcune zone erano già state poste sotto sequestro dalla Procura lo scorso luglio, proprio in seguito all'accertata presenza di rifiuti pericolosi, è attesa da anni, ma a quanto pare il rispetto delle norme ambientali e della salute dei cittadini, non rappresenta una priorità in Lombardia", spiega l'esponente pentastellato recentemente nominato componente della commissione d'inchiesta sul sistema di gestione dei rifiuti in Lombardia insieme ai colleghi Luigi Piccirillo e Marco Degli Angeli. "Serve - aggiunge - mettere le forze dell'ordine in condizione di svolgere al meglio il loro compito di controllo del territorio, servono bonifiche e serve soprattutto la volontà politica di contrastare un fenomeno, quello della guerra dei rifiuti, che a Milano sta assumendo nei numeri dimensioni inquietanti. Questi saranno gli obiettivi del nostro lavoro all'interno della commissione d'inchiesta", concludo i portavoce dei cinque stelle. (Rem)