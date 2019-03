Sanità Lazio: Asl RmG, al via sperimentazione screening cardio-vascolare per persone in età compresa fra 45 e 59 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lazio, nell'attuazione dei programmi di interventi collettivi di prevenzione, ha deciso di sperimentare all'interno dell'Asl Roma 5 uno Screening cardio-vascolare delle persone in età compresa fra 45 e 59 anni, con l'obiettivo di identificare le persone a maggior rischio e di prenderle in carico dal punto di vista della promozione di adeguati stili di vita e, quando necessario, dal punto di vista assistenziale per determinate malattie. Il progetto prevede attività di formazione per tutti gli operatori della salute coinvolti, informazione ai cittadini e 'Open Day del Cuore' ". Lo rende noto, in un comunicato, la Asl RmG. "Una volta identificate le persone a rischio eventi cerebro-cardiovascolari - si legge nel progetto del dipartimento di prevenzione - il sistema deve poter indirizzare verso un'adeguata presa in carico sistemica le persone a rischio così da potenziare le risorse personali (empowerment individuale) per l'adozione consapevole di stili di vita corretti mediante l'offerta di supporti coerenti alle strategie e finalizzati alla riduzione del rischio (es. incrementare la quota di soggetti fisicamente attivi tra gli ipertesi o con pre-diabete) o, quando necessario, all'attivazione di procedure e percorsi terapeutico-assistenziali". (segue) (Com)