Sanità Lazio: Asl RmG, al via sperimentazione screening cardio-vascolare per persone in età compresa fra 45 e 59 anni (2)

- "All'interno della Asl Roma 5 - spiega ancora la nota - sono circa 122.000 le persone fra i 45 e 59 anni, 58.560 uomini e 63.440 donne, di cui il 20-25per cento è portatore di almeno una Malattia Cronica Non Trasmissibile e pertanto si considera che tale porzione di popolazione sia già presa in carico dai servizi sanitari che di routine valutano anche il rischio di eventi cerebro-cardio vascolari. Sulla popolazione restante si stima che circa il 30 per cento sia a rischio di tali eventi. Ci si aspetta pertanto che in Asl Roma 5, nella fascia di età 45-59 anni, vi siano circa 30.000 persone a rischio da identificare attraverso lo screening e da modificare attraverso opportuna presa in carico nei prossimi anni, una volta messo a regime lo screening. I Distretti di Tivoli, Guidonia e Colleferro hanno deciso di aderire alla sperimentazione (il progetto regionale ne prevedeva due). All'interno dei Distretti sono state identificate le comunità di Vicovaro - per Tivoli, Palombara Sabina - per Guidonia, Colleferro - per Colleferro, per una popolazione totale di 45-59 anni di 9.452 persone". "La formula che sembra più adeguata per reclutare la popolazione per lo screening è quella degli 'Open day per il cuore'. Durante i quali si apriranno gli ambulatori cui accederanno i cittadini desiderosi di fare lo screening che saranno sottoposti alla valutazione integrata dell'lndice di Massa Corporea, della glicemia e della pressione arteriosa e la congruità degli stili di vita. Per aumentare la partecipazione informata e l'adesione allo screening, il progetto prevede anche lo sviluppo di un sistema informatizzato che consente di avere cittadini e operatori sanitari sempre in contatto. Nella seconda metà del 2019, i risultati di questa sperimentazione verranno messi a disposizione della Regione allo scopo di inserire questa nuova attività sanitaria nel prossimo Piano di Prevenzione Regionale 2020-2024", conclude. (Com)