Libia: consigliere di Stato Lanqi, disposti ad andare a Tobruk per un accordo

- Il membro dell’Alto Consiglio di Stato libico Ahmed Lanqi ha annunciato la disponibilità sua e di altri suoi colleghi ad andare in Cirenaica per firmare un accordo politico definitivo con i membri della Camera dei rappresentanti. “Siamo pronti ad andare a Tobruk per tenere una riunione congiunta per firmare e rendere operativo quanto convenuto, al fine porre termine alla divisione politica e per riunire le istituzioni libiche”, ha detto Lanqi al sito web informativo libico “al Wasat”. Si tratta di “un’operazione volta a ristrutturare il potere esecutivo in Libia e a unificarlo”, ha aggiunto il consigliere. L’obiettivo è quello di approvare l’accordo trovato dalle commissioni per il dialogo delle due istituzioni libiche sulla creazione di un Consiglio di presidenza composto da tre membri e di un governo unitario diverso dal consiglio di presidenza.(Lit)