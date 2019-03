Milano: Pd aderisce a manifestazione "Uniti contro il sabato nero"

- Anche il Partito Democratico Milano metropolitana prenderà parte alla manifestazione, indetta dalla sezione provinciale dell'Anpi, "Uniti contro il sabato nero", di sabato prossimo al Cimitero Monumentale. Lo annuncia in una nota Silvia Roggiani, segretaria metropolitana dei dem. "Di fronte alla minaccia di chi è pronto a commemorare il centenario della nascita dei fasci, c'è bisogno di esserci e farci sentire - afferma -. Perché oggi proclamarsi antifascisti sta diventando sempre più una necessità, oltre che un dovere costituzionale. E a tutti quelli, compreso il vicepremier e ministro Salvini, che ci accusano di essere anacronistici o che dicono che il pericolo di un ritorno del fascismo sia una nostra invenzione, chiedo: come chiamate voi la scritte comparse ieri a Milano inneggianti a Forza Nuova, con accanto tre fasci littori stilizzati in spregio alla memoria del partigiano Mario Peluzzi? E ancora, come definite l'oltraggio al monumento dedicato ai quattro partigiani di Rho trucidati dai fascisti il 13 ottobre del 1944? Questi episodi - conclude - vanno chiamati col loro nome, e per questo condannati. Dare per scontata la nostra democrazia e le nostre libertà, oggi, rischia di mettere in discussione anche altri diritti, sebbene acquisiti". (Com)