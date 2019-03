Agricoltura: Rolfi, da Regione Lombardia 4,5 mln per sostegno attività in aree montane

- La Regione Lombardia, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdiFabio Rolfi, ha stanziato 4,5 milioni di euro per misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane."Vogliamo contribuire concretamente allo sviluppo e alla valorizzazione del sistema agro-pastorale di montagna" ha dichiarato Rolfi. "Queste risorse serviranno - ha spiegato - per investimenti nelle aziende agricole, per il miglioramento della produttività e la funzionalità delle malghe e per la modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni". (Com)