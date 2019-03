Emilia Romagna: Bonaccini, in ricordo di Marco Biagi borse di studio in diritto e politiche del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tenuto oggi, presso la Fondazione Marco Biagi di Modena, il convegno con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in ricordo del giuslavorista ucciso dalle Nuove Brigate Rosse il 19 marzo 2002. D'intesa con Marina Biagi, la Regione Emilia Romagna ha fatto sapere che istituirà una borsa di studio di dottorato e una misura sociale di sostegno per ragazzi di famiglie disagiate che vorranno intraprendere un percorso di studi nell'ambito del diritto e delle politiche del lavoro. Durante l'evento è intervenuto in ricordo di Biagi anche il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini: “A diciassette anni dalla barbara uccisione del professor Marco Biagi si rinsalda in queste giornate l’urgenza e la necessità di riaffermare come il dialogo e il confronto, la conoscenza e la sua libera ricerca, siano elementi intrinseci, fondanti la democrazia". "Su questo terreno - ha proseguito Bonaccini - il contributo del professor Biagi resta limpido. Non possiamo trascurare segnali di chiusura e odio che emergono, giorno per giorno, dentro la nostra stessa comunità. Ci si può, anzi, ci si deve costantemente chiedere se disponiamo degli anticorpi necessari, e di come rafforzarli e riattivarli, affinché la coesione non ceda mai il passo alla disgregazione. Al primo posto viene l'inderogabile necessità che siano anzitutto le istituzioni a riconoscere, indicare e, soprattutto, praticare, quotidianamente, con le parole e i comportamenti questi valori. Non è sempre così”. (segue) (Ren)