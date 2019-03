Albania: nel 2018, 17 società espulse da partecipazione a gare d'appalto pubbliche

- Sono 17 le società espulse dalla futura partecipazione nelle gare d'appalto pubbliche in Albania durante il 2018. Lo ha reso noto l'Autorità per gli appalti pubblici albanese (App). Secondo un rapporto sulla sua attività, l'App ha spiegato che "in tutto sono stati 51 casi segnalati da istituzioni pubbliche su società che hanno presentato documentazioni con dati falsi al fine di ottenere l'appalto, e di altre società che sono venute meno agli obblighi contrattuali". Di questi 23 casi non sono stati presi in considerazione dall'App, che alla fine dell'analisi delle altre aziende, ha deciso di adottare sanzioni sono per 17 di esse.(Alt)