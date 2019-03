Roma: Raggi a Villa Pamphili per piantare 5 nuovi alberi in onore dei giusti, sì da Campidoglio a dedica scuola a Megalizzi

- L'anno scorso furono piantati cinque alberi in onore e in ricordo di Salvo D'Acquisto, Armin Wegner, Irena Sendler, Etty Hillesum, Hamadi Abdesslem. Nacque così il Giardino dei Giusti di Villa Doria Pamphili. Quest'anno sono Alexander Langer, Ursula Hirschmann, Bronisław Geremek, Antonio Megalizzi e Karen Jeppe a essere consacrati con la piantumazione di cinque ulivi tra i giusti dell'Umanità durante la cerimonia che è stata accompagnata dalla musica della banda della Polizia Locale. Due di loro, Antonio Megalizzi, giovane giornalista radiofonico europeista di Europhonica morto nell'attentato jihadista al mercato di Natale di Strasburgo lo scorso anno, e Karen Jeppe, missionaria danese che a inizio novecento dedicò la sua vita ad aiutare i rifugiati e i sopravvissuti al genocidio armeno, sono stati scelti da dieci scuole di che hanno partecipato questa mattina alla cerimonia. L'istituto comprensivo che ha fortemente voluto che tra i giusti di quest'anno ci fosse anche Megalizzi ha chiesto alla sindaca Virginia Raggi e all'assessore alla Scuola Laura Baldassarre di dedicare l'istituto, che ancora non ha un nome, al giovane. Proposta accolta con entusiasmo dal Campidoglio. Ad individuare le altre tre personalità è stato il comitato scientifico per la realizzazione del Giardino dei Giusti, presieduto dalla sindaca Virginia Raggi e composto da Anna Foa, professoressa di Storia Moderna alla Sapienza, Riccardo Di Segni, rabbino capo di Roma, Giovanni Maria Flick, già presidente della Corte Costituzionale, Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio, Gianni Celestini, docente di Architettura alla Sapienza e Massimiliano Atelli, magistrato della Corte dei Conti. Si tratta di Alexander Langer, storico pacifista e leader dei Verdi, Hursula Hirschman, antifascista tedesca e sostenitrice del federalismo europea, Bronislaw Geremek, leader di Solidarnosc e poi ministro degli Esteri polacco. "Vogliamo ricordare chi ha lottato contro ogni forma di ingiustizia e sopraffazione, a tutela dei diritti fondamentali - ha detto la sindaca Virginia Raggi durante la cerimonia - Ci ritroveremo qui ogni anno per continuare a fare del Giardino dei Giusti di Roma un luogo di memoria, per riflettere insieme sui valori di libertà, democrazia e salvaguardia dei beni comuni". Ad ascoltare la prima cittadina e le diverse personalità che si sono alternate al microfono per ricordare i giusti erano presenti anche la mamma e la fidanzata di Antonio Megalizzi e la vedova e il fratello di Alexander Langer. Il Giardino dei Giusti di Roma, nasce da un'idea delle associazioni onlus Gariwo e AdeiWizo, ogni anno verranno piantati cinque nuovi ulivi in memoria delle personalità che verranno individuate. (xcol4)