Energia: Sudafrica, Eskom prosegue nei tagli alla fornitura elettrica (2)

- In quell'occasione, le interruzioni erano state di circa 4 mila Mw, per poi essere ridotte a 2 mila Mw, tagli che hanno provocato disagi nella vita quotidiana dei sudafricani: fra questi grandi ingorghi nelle principali città durante le ore di punta per il mancato funzionamento dei semafori, o l'impossibilità di far funzionare i condizionatori negli uffici in quella che è la stagione estiva. A febbraio la prospettiva i nuovi tagli alla fornitura di elettricità di Eskom era stata definita "molto preoccupante" dal presidente Cyril Ramaphosa, che intende scorporare la compagnia in tre entità, nel tentativo di salvarla dal fallimento e di far ripartire l’economia. “La sfida che abbiamo di fronte è enorme. Per prima cosa dobbiamo far ripartire la nostra economia”, aveva detto Ramaphosa intervenendo in parlamento. “Eskom è in crisi e i rischi che pone per il Sudafrica sono elevati. Abbiamo bisogno di prendere decisioni audaci e di intraprendere azioni decisive. Le conseguenze possono essere dolorose, ma saranno ancora più devastanti se le ritardiamo”, ha detto il capo dello Stato. (segue) (Res)