Infrastrutture: Sangalli (Cciaa Milano), carenze fanno perdere 34 mld di Pil all’anno

- Il presidente della Camera di commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi, Carlo Sangalli, ha chiesto al governo più infrastrutture. “Io penso che l'Italia abbia bisogno di più occupazione e di più crescita, e quindi di più investimenti, innanzitutto di investimenti infrastrutturarli, per sanare carenze che pesano moltissimo sugli scambi commerciali e sul turismo e che, più in generale, fanno perdere al nostro Paese 34 miliardi di euro di Pil all'anno. E quindi 'Sì’ alle infrastrutture e ‘Sì’ alla Tav”, ha spiegato a margine della Mobility Conference Exhibition di Milano. “Recentemente - ha aggiunto Sangalli - la Camera di Commercio di Milano ha fatto un sondaggio su 2400 imprenditori: oltre il 91 per cento si è detto favorevole alla Tav, soprattutto per le ricadute economiche e ambientali”. (segue) (Rem)