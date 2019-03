Napoli: de Magistris, Zingaretti verrà valutato per il suo operato

- "Contano i fatti, non le parole. Dai fatti valuteremo se il Pd ha iniziato una fase nuova. Zingaretti va valutato per quello che riuscirà a mettere in campo dal punto di vista politico. Il fatto che sia diverso da Renzi non significa che rappresenti necessariamente la novità. Zingaretti sarà valutato sul banco di prova del suo 'cambiare tutto'. Va capito se il cambiare tutto si riferisca anche al Partito democratico campano". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris sulla linea programmatica del neo eletto, e oggi nominato, segretario del Pd Nicola Zingaretti. (Ren)