Decretone: Boccia (Pd), gravissima vicenda Anpal

- Il deputato del Partito democratico, Francesco Boccia, denuncia in una nota: "In questi anni era capitato spesso di assistere a mix di arroganza e ignavia durante i lavori parlamentari, ma mai come quello andato in scena, nelle scorse ore, nelle commissioni Lavoro e Salute. I presidenti Giaccone e Lorefice, incapaci di dimostrare terzietà rispetto al governo, hanno umiliato la loro funzione. Non sono stati in grado di definire una griglia adeguata di ammissibilità, sommando pasticci a pasticci. Il governo ha utilizzato un provvedimento che doveva essere semplice, per metterci dentro tutto e il contrario di tutto, a partire da veri e propri regolamenti di conti". Quindi, Boccia spiega: "Semplicemente vergognoso è l'emendamento su Anpal, chiaramente inammissibile, ma ammesso violando ogni regola, che rappresenta un vero regolamento di conti tra la politica arraffona e la burocrazia che non si piega. Sappiano Di Maio, Durigon e il presidente di Anpal, Parisi - avverte il deputato dem -, che vigileremo su ogni atto che faranno nelle prossime settimane e non gli consentiremo di piegare Anpal ai loro voleri. Siamo senza parole anche verso la presidenza della Camera che non ha stralciato un emendamento che, di fatto, è un'esecuzione fisica fatta calpestando le regole più elementari. La maggioranza Lega-M5s si è solo concentrata su questioni misere, respingendo ogni proposta delle opposizioni, come le tante fatte per i lavoratori di diversi comparti a partire da scuola e sanità. Grave poi il no del governo alle proposte del Pd per i lavoratori dell'amianto".(Com)