Ungheria: parlamento vota oggi sospensione immunità per deputato Jobbik

- Il parlamento ungherese vota oggi la sospensione dell'immunità del deputato del partito di opposizione Jobbik, Gergely Farkas, sospettato di frode elettorale. Come riferisce il sito dell'emittente radiotelevisiva pubblica "Hirado.hu", l'incontro inizierà alle 13.00. Il procuratore generale Peter Polt ha chiesto la sospensione dell'immunità per il deputato dell'opposizione per un caso di presunta frode elettorale alle politiche del 2018. La riunione dovrebbe durare al massimo tre ore. (Res)