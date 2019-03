Russia: premier Medvedev approva coefficiente indicizzazione pensioni sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro russo Dmitrij Medvedev ha approvato la modifica del tasso di indicizzazione delle pensioni sociali. La risoluzione è stata pubblicata sul portale ufficiale per le informazioni normative. Dal primo aprile, le pensioni sociali cresceranno del due per cento. Come indicato nel portale del ministero del Lavoro, ciò consentirà di aumentare il livello delle pensioni per quasi quattro milioni di persone. La pensione sociale media aumenterà a 9266 rubli (126,58 euro). Conformemente alla legge federale, in vigore dal 15 dicembre 2001 sulle "Prestazioni pensionistiche statali nella Federazione russa", le pensioni sociali sono indicizzate annualmente dal primo aprile, tenendo conto del tasso di crescita del livello minimo di sussistenza dei pensionati registrato nell'ultimo anno. (Rum)