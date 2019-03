Lavoro: Uil, in Lombardia nel 2019 cala ricorso a cassa integrazione

- Cala a inizio anno in Lombardia, anche se non in tutte le province e i territori, il ricorso alla cassa integrazione. È quanto emerge dal primo rapporto "Rapporto Cig 2019" elaborato dalla Uil. Secondo lo studio confrontando il mese di gennaio del 2019 con il mese di gennaio del 2018, il ricorso alla cassa integrazione è calato del 23,6 per cento. "Un dato tendenziale positivo - si legge nella nota del sindacato unitario - ma che non è omogeneo sul territorio lombardo". La Cig cala infatti nelle province di Milano, Bergamo, Brescia, Sondrio e Varese, ma aumenta in quelle di Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia. "I dati sulla Cassa Integrazione in Lombardia sono nel complesso positivi, anche se in alcuni territori la crisi economica purtroppo continua a farsi sentire e c’è una sofferenza occupazionale che non può non preoccupare – commenta Danilo Margaritella, segretario generale della Uil Milano Lombardia – la cassa integrazione e gli ammortizzatori sociali sono uno strumento fondamentale per salvaguardare i posti di lavoro, ma non possono bastare. Non dobbiamo giocare solo in difesa, ma creare nuovi posti di lavoro; per questo è indispensabile far ripartire subito i cantieri delle grandi opere anche in Lombardia come Pedemontana ad esempio, ma anche l’autostrada Cremona - Mantova o il collegamento Vigevano Malpensa". (segue) (Rem)