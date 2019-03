Lavoro: Uil, in Lombardia nel 2019 cala ricorso a cassa integrazione (2)

- Analizzando invece il dato congiunturale, ovvero confrontando la situazione di gennaio di quest’anno con il mese di dicembre del 2018, emerge una contrazione minore del ricorso alla Cig in Lombardia, nell’ordine di una diminuzione del 10,3 per cento. Anche in questo caso, il dato non è omogeneo a livello regionale, perché la Cassa Integrazione cala a Milano, Brescia, Lecco, Lodi, Sondrio e Varese, mentre aumenta a Bergamo, Como, Cremona, Mantova, Pavia. Secondo le stime del Rapporto Uil inoltre, grazie alla Cig, in Lombardia, nel mese di gennaio 2019, sono stati salvati circa 14.600 posti di lavoro. (Rem)