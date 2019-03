Ue: Mogherini su Crimea, uniti a sostegno della penisola

- L'Unione europea è unita nel tenere la Crimea tra i primi punti della sua agenda e riafferma la sua politica di non riconoscimento dell'annessione da parte della Russia. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini. "Oggi ricorre il quinto anniversario dell'annessione illegale della penisola di Crimea da parte della Russia. L'Ue ha ripetutamente dichiarato che non riconosciamo e non riconosceremo questa violazione del diritto internazionale. Questo è ancora una volta ribadito nella nostra dichiarazione congiunta che è stata emessa ieri", ha detto Mogherini. "Siamo pienamente solidali con l'Ucraina, sosteniamo la sua sovranità e integrità territoriale. Gli ultimi cinque anni hanno portato a restrizioni sistematiche delle libertà fondamentali e delle violazioni dei diritti dei tatari di Crimea. Oleh Sentsov, che si trova in una prigione russa, ha ricevuto il premio Sacharov l'anno scorso. Molti altri sono stati condannati dalla Russia, in violazione del diritto internazionale. Chiediamo che tutte le violazioni dei diritti umani siano indagate e che gli attori internazionali dei diritti umani abbiano accesso completo, libero e senza restrizioni alla penisola", ha proseguito. (segue) (Beb)