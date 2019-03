Ue: Mogherini su Crimea, uniti a sostegno della penisola (2)

- "La crescente militarizzazione della Crimea e di Sebastopoli in questo periodo ha avuto un impatto negativo sulla situazione della sicurezza nell'intera regione del Mar Nero. Il pericoloso aumento delle tensioni nello Stretto di Kerch a novembre è stata un'altra conseguenza dell'annessione illegale. L'Unione europea si aspetta che la Russia rilasci incondizionatamente e senza ulteriori ritardi i membri dell'equipaggio e le navi ucraine catturate", ha proseguito. Mogherini ha ricordato che venerdì sono state aggiunte otto persone, coinvolte in questo incidente, all'elenco di quanti sono soggetti a misure restrittive e ha spiegato che la pubblicazione di questa decisione è parallela ad annunci simili fatti dai partner transatlantici. "Ciò dimostra la nostra continua unità e una forte risposta a questo uso ingiustificato della forza da parte della Russia. Oggi sottolineiamo ulteriormente la nostra unità e il nostro impegno a mantenere in alto la Crimea nella nostra agenda collettiva. Continueremo ad attuare la nostra politica di non riconoscimento dell'annessione illegale. Ribadiamo la nostra ferma convinzione che la Crimea sia l'Ucraina", ha concluso. (Beb)