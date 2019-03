Energia: Lukoil, accordo con Kazakhstan per offshore Mar Caspio previsto per fine maggio

- La compagnia energetica russa Lukoil firmerà un accordo con le autorità del Kazakhstan nel mese di maggio, per l’avviamento di un nuovo progetto nell’offshore del Mar Caspio. Lo ha dichiarato oggi ai giornalisti l’amministratore delegato della società, Vagit Alekperov. “La firma del contratto è in programma per la fine di maggio”, ha detto. Stando alle informazioni diffuse dall’agenzia di stampa “Tass”, oggetto dell’accordo sarebbe la creazione di una joint venture tra Lukoil e la società energetica statale kazakha KazMunayGas. (Rum)