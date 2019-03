Serbia: ministro Esteri Dacic, dietro proteste c'è qualche sostegno dell'Occidente

- E' evidente che dietro le proteste di Belgrado c'è un qualche tipo di sostegno dall'Occidente: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, secondo cui è "incomprensibile" che nessuna ambasciata abbia condannato quanto avvenuto nel fine settimana. Il capo della diplomazia serba ha criticato il messaggio che emerge da queste proteste, ovvero che la Serbia è instabile in crisi e in preda agli incidenti: "Tutto questo ha causato grandi danni alla Serbia". Dacic ha osservato che sono inaccettabili le minacce contro il presidente Aleksandar Vucic e il fatto che i manifestanti hanno attaccato la televisione pubblica della Serbia. "Nessuno ha neanche fatto una chiamata o al ministero o alla presidenza, almeno per chiedere cosa stava accadendo", ha accusato Dacic. (segue) (Seb)