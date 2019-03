Serbia: ministro Esteri Dacic, dietro proteste c'è qualche sostegno dell'Occidente (2)

- Tutti coloro che hanno usato la violenza nelle proteste di piazza a Belgrado saranno fermati, ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic, dopo che circa 1000 manifestanti ieri hanno tentato di entrare nel palazzo della presidenza serba. Parlando all'emittente "Pink Tv", Vucic ha detto che i cittadini non devono temere "in quanto la violenza non sarà permessa da nessuna parte". Il presidente ha poi accusato coloro che sostengono le manifestazione, evidenziando che "non possono vincere in nessuna elezione". Secondo Vucic, le proteste in corso non hanno niente a che vedere con quelle del 5 ottobre del 2000, quando l'ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic è stato destituito. Commentando il paragone con gli eventi del 2000, Vucic ha detto di "rispettare i cittadini che pensano di scendere in piazza per difendere la volontà del popolo". "Ma quelli di oggi stanno combattendo contro la volontà del popolo", ha osservato il capo dello Stato. Il presidente serbo ha anche accusato il premier kosovaro Ramush Haradinaj di sostenere le proteste di piazza a Belgrado. "Quando Haradinaj ha detto che mi voleva fare andare via dal governo, pensavo lui stesse raccogliendo voti. Ora vedo che lui ha dei collaboratori qua, tra di noi", ha detto Vucic. (segue) (Seb)