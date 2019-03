Serbia: ministro Esteri Dacic, dietro proteste c'è qualche sostegno dell'Occidente (3)

- Più di mille manifestanti si sono radunati ieri mattina davanti alla sede della presidenza serba nel centro di Belgrado, dove era in corso una conferenza stampa del presidente Vucic. Secondo quanto riferito in una nota dal ministero dell’Interno, delle tensioni sono sorte dopo che un gruppo di dimostranti ha rotto il cordone di polizia schierato davanti al palazzo attaccando gli agenti, che hanno in seguito respinto l’assalto. Secondo il ministero, la manifestazione è stata guidata da uno dell'Alleanza Unione per la Serbia (Szs), Bosko Obradovic. “Il governo serbo rispetta ogni protesta, ma non permetterà che la violenza metta a rischio l’incolumità delle persone. Tutti coloro che parteciperanno alle violenze saranno perseguiti poiché la Serbia è uno stato democratico e regolamentato”, ha detto Vucic, citato dai media serbi. “Non ho rubato nulla e quando qualcuno ha pura coscienza pulita non può avere paura di nulla”, ha aggiunto il capo dello Stato, dichiarando di non voler “parlare con un leader fascista come Bosko Obradovic”. (segue) (Seb)