Serbia: ministro Esteri Dacic, dietro proteste c'è qualche sostegno dell'Occidente (4)

- Da più di tre mesi la Serbia è scossa da proteste di piazza dell’opposizione che chiede le dimissioni del presidente Vucic e del governo guidato dal Partito progressista serbo. Lo slogan delle proteste è "Uno su 5 milioni" da quando il presidente Vucic, principale bersaglio delle manifestazioni, ha dichiarato a dicembre che "possono essere anche in 5 milioni" a scendere in piazza, ma non lascerà che le forze di opposizione vincano senza delle elezioni regolari. Lo stesso Vucic ha poi aperto alla prospettiva di organizzare elezioni anticipate. Dopo i primi due mesi di proteste spontanee, i coordinatori hanno teso una mano alle forze di opposizione proponendo un documento composto di 7 punti che offre una convergenza di principio su alcuni temi quali l'esigenza di intraprendere misure volte ad assicurare libere elezioni e il rispetto dei diritti civili "dopo la vittoria del regime di Aleksandar Vucic", attuale presidente della Repubblica, ex premier e tuttora leader della forza che detiene la maggioranza dal 2012, il Partito progressista serbo (Sns). (segue) (Seb)