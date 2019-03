Serbia: ministro Esteri Dacic, dietro proteste c'è qualche sostegno dell'Occidente (5)

- Lo scorso 6 febbraio i rappresentanti dei partiti all'opposizione hanno approvato il testo e si sono dunque impegnati a "lottare insieme" per un voto regolare, per "media liberi" e per "opporsi alla violenza" difendendo tutti i cittadini "colpiti dal potere a causa delle loro opinioni diverse". Il primo segnale di conferma di tale impegno è stato dato nella giornata dell’11 febbraio scorso, con le forze d'opposizione che hanno annunciato che boicotteranno i lavori del parlamento anche nelle prossime due sedute. Il leader del movimento Dveri, Bosko Obradovic, ha dichiarato che la decisione è stata presa come gesto di solidarietà verso i cittadini che da settimane protestano nelle città del paese contro le autorità al governo. "Certa opinione pubblica nazionale e straniera sa che in Serbia esistono due parlamenti, uno usurpatore, violento e l'altro democratico, libero che si separerà ora dall'aula", ha detto Obradovic. I deputati dell'opposizione firmatari del documento "Accordo con la gente" presentato dai manifestanti, ha aggiunto Obradovic, boicotteranno non solo le sedute del parlamento nazionale, ma anche quelle delle giunte locali e provinciali. (segue) (Seb)