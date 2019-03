Maldive-India: incontro ministri Esteri, firmati tre accordi e ribadita rilevanza relazione (2)

- Shahid ha ringraziato l’India per il sostegno già fornito, ad esempio per la ristrutturazione dell’Indira Gandhi Memorial Hospital, a Male, simbolo di amicizia tra i due paesi, che Swaraj ha visitato. Gratitudine è stata espressa anche per l’assistenza finanziaria sotto forma di sostegno al bilancio, operazioni di cambio e linee di credito agevolate. Swaraj ha annunciato che saranno rinnovate per un periodo di tre anni, a partire dal primo aprile, le quote previste per alcune materie prime essenziali, come gli aggregati per l’edilizia. I due ministri hanno commentato positivamente l’aumento degli scambi commerciali e si sono trovati d’accordo sulla necessità di migliorare la connettività e di promuovere gli investimenti privati; quest’anno sarà organizzato un forum d’impresa bilaterale. (segue) (Inn)