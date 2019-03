Maldive-India: incontro ministri Esteri, firmati tre accordi e ribadita rilevanza relazione (3)

- I due responsabili degli Esteri hanno discusso anche di cooperazione nelle politiche per i giovani e per lo sport; la parte maldiviana ha chiesto l’aiuto di quella indiana per la costruzione di uno stadio di cricket. È stata sottolineata, inoltre, l’importanza dei contatti interpersonali e della cooperazione culturale; l’11 marzo è entrato in vigore un accordo che prevede procedure più semplici per i visti. Shahid ha espresso apprezzamento per i programmi per le risorse umane e la costruzione di capacità sostenuti dall’India con borse di studio e corsi di formazione. (segue) (Inn)