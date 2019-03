Maldive-India: incontro ministri Esteri, firmati tre accordi e ribadita rilevanza relazione (4)

- I due ministri degli Esteri hanno sottolineato la necessità di mantenere la pace e la sicurezza nella regione dell’Oceano Indiano e di rafforzare la cooperazione nella sicurezza marittima e nella lotta al terrorismo, alla pirateria, alla criminalità organizzata, al narcotraffico e alla tratta di esseri umani. Shahid e Swaraj hanno anche ribadito l’importanza di un sistema multilaterale efficace, con un’Organizzazione delle Nazioni Unite riformata. Infine, i due rappresentanti di governo hanno evidenziato la necessità di rafforzare la risposta contro i cambiamenti climatici, le cui conseguenze colpiscono soprattutto i paesi in via di sviluppo, specialmente piccoli e insulari. Le Maldive hanno firmato ma non ancora ratificato l’Accordo quadro dell’Alleanza solare internazionale (Isa), organizzazione con sede in india nata per iniziativa indo-francese. (segue) (Inn)