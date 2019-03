Maldive-India: incontro ministri Esteri, firmati tre accordi e ribadita rilevanza relazione (7)

- L’India e le Maldive condividono legami etnici, linguistici, culturali, religiosi e commerciali. Nuova Delhi è stata la prima capitale a riconoscere lo Stato maldiviano dopo l’indipendenza dal Regno Unito, nel 1965, stabilendovi una rappresentanza diplomatica dal 1972. I due paesi sono entrambi membri dell’Associazione sud‑asiatica per la cooperazione regionale (Saarc). Nell’arcipelago vivono 25 mila persone di nazionalità indiana, la seconda comunità di origine straniera. I turisti indiani sono il sei per cento dei visitatori accolti ogni anno dalle Maldive. Per i maldiviani, invece, l’India è una destinazione privilegiata per l’istruzione, per l’assistenza sanitaria, per lo svago e per gli affari. Le Maldive, a 700 chilometri dall’arcipelago indiano delle Laccadive e a 1.200 dalla terraferma indiana, sono rilevanti per l’India, per molte ragioni. Innanzitutto sono situate in un’area strategica dell’Oceano Indiano, in prossimità di rotte navali che assicurano rifornimenti energetici all’India: per quel mare passa più del 97 per cento del commercio internazionale indiano in termini di volume e il 75 per cento in termini di valore. (Inn)