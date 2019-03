Slovacchia: presidenziali, Sefcovic tenta difficile rimonta in ballottaggio contro Caputova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche per questo, dunque, il candidato di Smer-Sd ha fatto mostra di un atteggiamento piuttosto aggressivo, in contraddizione con i modi pacati che sempre lo contraddistinguono. Già durante lo spoglio, non ha esitato ad attaccare la rivale, dicendo che Caputova "divide gli slovacchi in buoni e cattivi". Sefcovic, inoltre, con le sue dichiarazioni in merito a "pensioni dignitose" o a "difesa della famiglia tradizionale e del cristianesimo", ha subito mandato un chiaro segnale di volersi rivolgere alla fetta più conservativa della popolazione, strizzando probabilmente l'occhio a chi nel turno precedente a votato per altri candidati. (segue) (Slb)