Slovacchia: presidenziali, Sefcovic tenta difficile rimonta in ballottaggio contro Caputova (3)

- Ciò ha destato diverse perplessità, dato che diversi esponenti di Smer-Sd, ad esempio il vicesegretario Lubos Blaha, non fanno mistero di apprezzare "gli ideali marxisti". Lo stesso Sefcovic, inoltre è stato membro del Partito comunista cecoslovacco prima del 1989. La scelta di Sefcovic non è però casuale, poiché il dibattito sui diritti civili e della comunità Lgbt ha acquisito molta importanza durante la campagna elettorale. Alcuni esponenti del clero slovacco, fra cui l'arcivescovo di Trnava Jan Orosoch, hanno messo in guardia dal "votare candidati eccessivamente liberali", in riferimento a Caputova. (segue) (Slb)