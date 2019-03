Slovacchia: presidenziali, Sefcovic tenta difficile rimonta in ballottaggio contro Caputova (4)

- Che Sefcovic riesca a ribaltare la situazione facendo leva su questo elemento è tuttavia molto incerto. Jan Miklosko, candidato sconfitto e sostenuto dal Movimento cristiano-democratico (Kdh), ha già affermato che non intende votare per il vicepresidente della Commissione europea poiché "è un rappresentante di Smer-Sd". Un'altra formazione fortemente legata agli ambienti più conservatori è il Partito popolare Slovacchia nostra (Lsns), presentatosi alle presidenziali con il segretario Marian Kotleba. Questi ha però preso le distanze tanto da Sefcovic quanto da Caputova; il suo vice Milan Uhrik ha poi aggiunto che "al ballottaggio non si recherà alle urne", rendendo difficile capire come si comporteranno gli elettori di Lsns. Ciò che però va sottolineato è che Kotleba, principale esponente dell'estrema destra slovacca, ha ottenuto il 10 per cento, elemento che lascia intendere il consolidamento della base elettorale di Lsns in vista delle europee di maggio e delle politiche del 2019. Non ultimo, Kotleba risulta particolarmente popolare tra gli elettori under 20. (segue) (Slb)