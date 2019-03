Slovacchia: presidenziali, Sefcovic tenta difficile rimonta in ballottaggio contro Caputova (5)

- Venendo a Caputova, risulta parimenti difficile capire in che modo possa aumentare la sua base elettorale e quali siano i suoi potenziali nuovi sostenitori in vista del ballottaggio. Il candidato liberale si presenta chiedendo un cambiamento della politica slovacca, con la proposta di "ripulire il sistema corrotto" messo in piedi da Smer-Sd nei suoi lunghi anni di governo. La stessa Caputova, partecipando ieri a un dibattito, si è detta "sorpresa" del fatto che, secondo diversi sondaggi, alcuni elettori avessero messo sullo stesso piano le istanze della candidata liberale con quelle del giudice costituzionale Stefan Harabin, arrivato terzo con il 14,7 per cento. Sebbene i due non abbiano quasi nulla da spartire a livello politico, e Harabin abbia preso le distanze da entrambi gli sfidanti al ballottaggio, alcuni elettori vedono i due come accomunati dalla richiesta di "una politica senza corruzione". Non è però escluso che chi ha votato Harabin al primo turno possa dare sostegno a Caputova, in funzione anti-governativa e soprattutto contro Sefcovic e il partito Smer-Sd. (segue) (Slb)