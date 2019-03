Slovacchia: presidenziali, Sefcovic tenta difficile rimonta in ballottaggio contro Caputova (6)

- Un possibile aiuto per Caputova potrebbe venire anche da Bela Bugar, segretario del partner di minoranza nel governo Most-hid, il quale già durante lo spoglio ha dichiarato di voler incontrare la candidata prima del ballottaggio. Al momento risulta però complicato dire se un eventuale incontro tra i due possa creare nuovi attriti nella coalizione. Al di là di ciò, la vittoria di Caputova è stata netta e trasversale, e si è tradotta nel 40,5 per cento delle preferenze. Ha vinto in tutte le regioni e il suo peggior risultato, registrato in quella di Presov, è stato il 30 per cento (con Sefcovic al 21). Caputova ha inoltre vinto in tutti i centri medi e grossi ed è stato il candidato più popolare in tutte le fasce di età esclusi gli over 60. Anche Sefcovic, che ha ottenuto il 18,6 per cento, è risultato il secondo candidato più votato in tutte le regioni e presso molti strati della popolazione. Tuttavia i divari registrati sono sempre stati piuttosto netti. (Slb)